Завершена реставрация фасадов Горного института МИСИС

В Москве завершилась реставрация фасадов здания Горного института МИСИС на Ленинском проспекте. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Зданию начала XIX века присвоен статус объекта культурного наследия. Оно выполнено в стиле классицизма с характерным портиком и колоннами, вверху которых размещены символы горного дела - кирка и отбойный молоток.

Во время реставрации специалисты очистили фасад, воссоздали повреждённые элементы и оконные рамы по архивным фотографиям. В порядок привели цоколь, скульптуры шахтёров, карнизы и лепной декор.