Новейшие разработки представили на выставке "Игропром" в Москве

Познакомиться с последними достижениями отечественной индустрии видеоигр и погрузиться в мир виртуальной реальности смогут жители и гости столицы на выставке "Игропром".

На фестивале можно в числе первых протестировать новейшие разработки российских авторов. Для посетителей представлены зоны с автосимуляторами, подготовлены лекции экспертов, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, пройдёт гранд-финал турнира федерации компьютерного спорта Москвы по Counter-Strike. И также будут подведены итоги образовательной программы "Креатон: игра для Атома" от академии творческих индустрий "Меганом".