ВСУ потеряли за сутки на курском направлении до 360 человек, сообщили в Минобороны России. Всего за время боевых действий противник потерял там более 35 тысяч военнослужащих.

Группировка "Север" поразила десять украинских бригад в курском приграничье. Армия России продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области, отметили в военном ведомстве.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.