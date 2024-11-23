9 стран перестали принимать карты Газпромбанка

Банки уже в девяти странах прекратили обслуживать карты Газпромбанка. Такая ситуация сложилась в Венгрии, Вьетнаме, Германии, Казахстане, Катаре, Турции, ОАЭ и Таиланде. По данным "Коммерсанта", карты Газпромбанка также не работают в Китае, там не получается снять деньги в банкоматах ICBC.

Санкции США в отношении Газпромбанка сделают почти невозможными расчёты за российский газ. Европейским покупателям топлива придётся искать новую схему оплаты, это потребует определенного времени, признали участники рынка, опрошенные журналистами издания.

Тем временем в Брюсселе заявили, что ЕС внимательно следит за последствиями санкций США против Газпромбанка. Представитель Еврокомиссии в интервью РИА Новости сказал, что ЕС и США на постоянной основе поддерживают открытый канал связи для обсуждения предпринимаемых вместе с союзниками возможных действий, направленных на лишение России доходов в связи с операцией на Украине.

Два дня назад Минфин США ввёл санкции против 118 российских физических и юридических лиц, в числе которых значатся Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур.