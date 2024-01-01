Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участникам СВО

Президент Владимир Путин подписал закон о списании до 10 миллионов рублей долгов по кредитам участникам спецоперации, заключившим контракт не ранее 1 декабря 2024 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Под действие закона не подпадают курсанты военных училищ и вузов. Списаны могут быть долги, по которым до 1 декабря 2024 года вступило в силу решение суда и было возбуждено исполнительное производство.

Подписанный президентом закон также продлевает кредитные каникулы для участников СВО. Тем самым он увеличивает дополнительную поддержку этой категории граждан со стороны государства.