Москвичей предупредили о резком похолодании

С 25 ноября в Москве ожидается резкое похолодание. Об этом в интервью NEWS.ru сообщил синоптик прогностического центра "МЕТЕО" Александр Ильин. На грядущей неделе в столичном регионе будет хозяйничать антициклон.

Существенных осадков в ближайшие дни не будет, зато температура опустится ниже климатической нормы. В ночь на 25 ноября в Москве ожидается до минус шести градусов, затем морозы окрепнут.

К концу недели по ночам столбики термометров опустятся до минус восьми градусов, к выходным возможно небольшое потепление. Не исключено, что в первый день календарной зимы в Москве будет нулевая температура.