Российские войска за сутки уничтожили десятки единиц вооружений и техники, в том числе иностранной. На ореховском направлении расчёт беспилотника "Орлан" новороссийских десантников обнаружил скопление вражеской пехоты и скорректировал удары артиллерии. Ликвидированы до двух отделений боевиков.

Отработала артиллерия и штурмовые отряды множеством малых групп устремились к цели. Однако полноценного боя не получилось. Противник либо погиб под огнём, либо в спешке покинул населённый пункт. Так наши силы вошли в село Новодмитровка.

Приходят сообщения, что наша армия широким фронтом прорвала оборону ВСУ возле населённого пункта Великая Новосёлка. В движение пришёл участок протяжённостью более десяти километров. Глубина прорыва - около пяти километров.

В Торецке наши войска, штурмуя городские кварталы, фактически вышли в центр населённого пункта. Отличились и бойцы из подразделений группировки "Восток", которые смогли обнаружить и уничтожить несколько самых ценных экземпляров западной военной техники.

На фоне успеха наших подразделений в Курской области киевское командование направляет в регион всё новые и новые подразделения. Отмечается активизация ВСУ, впрочем, она результата не приносит. Лишь потери растут с каждым днём.