Герои России: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных в хоне СВО. Гвардии рядовой Иван Богач с помощью беспилотника засёк украинских диверсантов, которые пытались пробраться к нашим позициям с фланга, и одним из первых вступил в бой. В течение нескольких часов подразделение под командованием Ивана отражало атаку радикалов. Понеся большие потери, противник отступил.

Гвардии рядовой Андрей Дында - оператор БПЛА - во время воздушной разведки обнаружил зенитно-ракетный комплекс ВСУ, готовый открыть огонь по нашим позициям и незамедлительно передал координаты врага артиллеристам. Точным ударом ЗРК и находившиеся рядом боевики были уничтожены, сообщает "ТВ Центр".