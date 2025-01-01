Наталья Сергунина: На ВДНХ открылась экспозиция Третьяковской галереи

В павильоне № 1 на ВДНХ открылась выставка Третьяковской галереи. На ней представлено отечественное искусство XХ-XXI веков. Экспозиция будет работать до сентября 2025 года, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В течение года москвичи и туристы смогут познакомиться с работами советских классиков и современных авторов. В экспозицию вошло больше 30 произведений - картины, скульптуры, мозаика и видеоинсталляция. Их разместили в восьми залах общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Пространство недавно отреставрированного "Центрального" павильона главной выставки страны позволяет увидеть произведения в контексте времени - в парадных интерьерах 50-х годов прошлого века.

Основным экспонатом одного из выставочных пространств стал горельеф "Знаменосцу мира, советскому народу - слава!". Его создала специально для главного павильона ВДНХ группа скульпторов во главе с Евгением Вучетичем.