Путин подписал закон о наказании за пропаганду идеологии бездетности

Президент Владимир Путин подписал закон о введении административного наказания за пропаганду идеологии отказа от деторождения. За продвижение таких идей физическим лицам грозит штраф до ста тысяч рублей, должностным лицам - до 200 тысяч, юридических лиц могут оштрафовать на миллион рублей.

При пропаганде идей бездетности среди несовершеннолетних верхняя граница штрафов увеличивается в два раза, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Наказание будет распространяться не только на россиян, но и на граждан других государств. Им может грозить выдворение за пределы России.