Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ракеты "Орешник" не существует, а Россия "выдумывает" названия для вооружений. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщило украинское издание "Страна.ua".

В ответ на слова Подоляка официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что сам Зеленский не отрицал наличие у России "Орешника". Она также вспомнила, что в Киеве долгое время отрицали существование Крымского моста, а потом призывали его уничтожить.

"Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?", — предложила Захарова.