Сильный туман не помешал жителям Ульяновска посетить передвижную выставку трофейной техники НАТО "Сила V правде - гордость и победа." Двадцать тысяч человек пришли посмотреть на поверженные и захваченные в ходе боёв образцы западного ВПК.

14 из них предоставили для экспозиции бойцы группировки "Центр". Это - машины производства США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции. Среди них - танк "Abrams", БТРы М113 и Kirpi, бронеавтомобиль Mastiff.

Есть площадки с вражескими беспилотниками и стрелковым вооружением, тоже натовским. Отдельное место отведено российской военной технике, которая помогает громить противника, сообщает "ТВ Центр".