Десятки мирных жителей погибли в Ливане от новых ударов Израиля

Более 30 человек стали жертвами израильских обстрелов на юге и северо-востоке Ливана. Десятки получили ранения.

Авиаударам подверглись свыше десяти населённых пунктов, в том числе портовый город Тир и окрестности древнего Баальбека. В Набатии беспилотник атаковал медицинский центр, погибли два санитара. А на границе Ливана и Сирии пострадал контрольно-пропускной пункт.

Растёт число жертв израильских обстрелов и в секторе Газа. 10 мирных жителей погибли в лагерях беженцев Нусейрат и Эль-Бурейдж, сообщает "ТВ Центр".