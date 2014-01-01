Государственный долг США обновил исторический максимум, превысив отметку в 36 триллионов долларов. Самый большой рост иностранных заимствований - на восемь триллионов - пришёлся на годы президентства Джо Байдена, сделавшего ставку на реализацию военного проекта "Украина". Однако ресурсов продолжать эскалацию у Запада всё меньше, а риски всё выше.

Взрывы петард и антивоенные лозунги разносятся по пригороду Афин. Бандеровское шествие в день так называемого голодомора у памятника Тарасу Шевченко останавливают греческие коммунисты. Местной полиции пришлось разгонять толпу слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Впрочем, свою акцию греки намерены повторить уже 26 ноября, когда к ним с визитом прибудет генсек НАТО.

Пока же Марк Рютте занят другим. Сейчас важно прощупать почву в отношениях с Трампом и главное - в вопросе противостояния с Москвой. Два дня назад Рютте побывал в гостях у избранного президента. И хотя деталей переговоров никто не сообщал, понятно, что до инаугурации таких гостей в резиденции Трампа будет немало.

Запущена программа по обрабатыванию республиканца, заявляющего о намерениях закончить конфликт на Украине. Это очень не нравится воинствующим русофобам. А на республиканском телеканале Fox News уже открыто называют Киев, а вместе с ним и весь коллективный Запад, проигравшими. Разбираться с последствиями придётся вновь избранному президенту США.

Впрочем, к этому всему приложил руку и сам Трамп, когда в 2019 году, будучи президентом, решил выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Ведь только благодаря этому Байден смог теперь отдать приказ на удары по России таким вооружением. На днях Владимир Путин указал на эту ошибку Трампа. Если он намерен её исправлять, лучший способ - спустить всех собак на уходящую администрацию.

Главарь киевского режима Зеленский, понимая безвыходность ситуации, уже начинает истерично требовать от Трампа предложений о прекращении конфликта. Но на Западе слишком много тех, кто заинтересован его продолжать. К примеру, министр иностранных дел Франции заявил, что красных линий в поддержке Украины не существует и Украина может запустить французские ракеты большой дальности по России в целях самообороны.

Впрочем, в МИДе страны, понимая риски, отказались подтверждать – использовала ли уже Украина французские ракеты. После того, как Россия провела боевые испытания новейшей системы "Орешник", в Киеве совсем потеряли связь с реальностью. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что никаких "Орешников" не существует. На это спикер российского МИДа Мария Захарова ответила так:

Советник террористического отребья Подоляк заявил, что ракеты "Орешник" не существует. Днём ранее Зеленский сказал, что она существует. До это много лет оттуда же доносилось, что не существует Крымского моста. Потом те же заявляли, что его нужно уничтожить. Может, для начала на Банковой определятся, существует ли "Южмаш"?

В соцсетях растёт количество видео с усиленной принудительной мобилизацией. Впрочем, люди у киевского режима стремительно заканчиваются. Поэтому главарь требует, чтобы в окопы шли даже генералы. При этом сам Зеленский с 2014 по 2015 четыре раза проигнорировал повестки в военкомат. И в этом вся сущность киевского режима.