Мощный циклон оставил без света жителей двух российских регионов

В Центральной России устраняют последствия мощного циклона В Смоленской области осадки и сильный ветер нарушили энергоснабжение. Накануне отключения затронули более 45 тысяч человек.

К восстановительным работам привлекли свыше ста бригад специалистов, ещё 25 прибыли дополнительно из других регионов. Усиленно работают коммунальщики - они расчищают дороги и тротуары.

В Калужской области накануне под натиском стихии повалило более пятисот деревьев. Снег налипал на провода, частично нарушена подача света и тепла. Аварии устраняют почти 90 бригад энергетиков. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщает "ТВ Центр".