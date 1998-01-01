Собянин поздравил москвичек с Днём матери

Тёплые слова сегодня звучат в адрес самых дорогих и любимых женщин. В России в последнее воскресенье ноября традиционно отмечают День матери.

С трогательным праздником женщин поздравил мэр Москвы. В социальной сети Сергей Собянин опубликовал пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья и долгих лет жизни.

Он подчеркнул, что мамы окружают нас любовью, лаской и заботой, радуются и переживают за нас, всегда поддерживают и, кажется, никогда не устают от своего материнского труда - самой женственной, благородной и самой благодарной работы на земле.

Праздник был учреждён в 1998 году указом президента России. Его цель - поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, отметить значение в нашей жизни главного человека.