В Москве широко отмечают День матери

Сегодня в России отмечается День матери. По всей стране к празднику приурочено множество мероприятий. В Москве поздравления и мастер-классы проходят в офисах госуслуг, центрах поддержки участников СВО и других общественных местах. Повсюду самые дорогие и близкие нам люди получают пожелания, наполненные любовью и теплом.

В московских поликлиниках оживают мультфильмы - к маленьким пациентам пришли с особой миссией бегемотик Тима и слонёнок Тома. Они провели социальную акцию "Подарок за храбрость". Викторины и мастер-классы подняли настроение даже взрослым.

В столичных школах на входе раздают открытки- маментинки. Десятиклассники Миша и Ваня свои успели подписать ещё до уроков и сразу подарили маме, учителю географии.

С московскими школьниками встретилась и звёздная мама Юлия Пересильд. Актриса поделилась своей историей и рассказала о том, как важно оставаться примером для детей.

В самые трудные времена, которые бывают, помните, что это ваши дети, а значит вы сами! Любите их, как любите себя! С Днём матери, чмок!

Теперь уже почти коллеги актрисы - космонавты - также направили всем мамам тёплые слова прямо с орбиты.

Алексей Овчинин, космонавт: "Ваша забота согревает нас в самые холодные дни и помогает преодолевать любые трудности".

Иван Вагнер, космонавт: "Ваша поддержка, нежность и мудрость делают наш мир ярче и добрее, материнская любовь - великая сила способная исцелять и вдохновлять нас".

Поздравить самого близкого своего человека можно с медиаэкранов по всей стране. Такую возможность даёт акция "Рисунок маме". Его можно создать на планшете у волонтёров или выложить в социальной сети. Лучшие работы будут транслировать в разных регионах.

А в национальном центре "Россия" ко Дню матери представили музыкально-поэтический спектакль "Сёстры". В нём раскрываются образы женщин, которые ждут с фронта своих сыновей, мужей и братьев. В основу постановки легли документальные монологи людей, чьи истории вдохновляют и трогают до глубины души.

Героини - разные, но всех их роднит умение любить, преданность семье и Отечеству. Сценарий спектакля написан фронтовым документалистом. Идея родилась во время съёмок на передовой и в тылу. Постановка призвана подарить надежду и уверенность тем, кто ждёт близких дома.

В Москве выстроена система поддержки женщин с детьми на всех этапах, начиная от планирования беременности и практически до совершеннолетия ребенка.

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития: "Московские мамы уникальны. Они умело сочетают карьерные амбиции, увлечения, хобби и заботу о своей семье в динамичном ритме мегаполиса. Особенно радует, что количество многодетных мам из года в год только растёт. Москва является лучшим городом для воспитания и роста детей.

Вице-мэр на торжественной церемонии вручила государственные награды московским многодетным семьям. Впервые звания "Мать-героиня" были удостоены москвички - мама десяти детей Екатерина Евстратова и мама 11-ти детей Елена Трошина. Лауреатам полагается денежная премия в миллион рублей. И благодарность за тепло и любовь, которыми они так щедро делятся.