В Кремле рассказали, кто знал о планах запуска "Орешника"

О планах запуска "Орешника" знал очень узкий круг людей. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Совсем узкий круг лиц знал. Это абсолютно засекреченный процесс", - сказал представитель Кремля и признался, что даже он не был осведомлён о грядущем ударе.

На этой неделе Россия впервые применила новую ракетную систему "Орешник". Гиперзвуковая ракета с разделяющимися блоками поразила цеха оборонного завода "Южмаш" в Днепропетровске.

Позже президент Владимир Путин сообщил о том, что это было первое боевое испытание "Орешника". Ракету применили после того как украинская армия нанесла удары переданными западными странами ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.