Собянин рассказал о новых домах по программе реновации

45 жилых комплексов введены в эксплуатацию на севере Москвы по программе реновации. Об этом написал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр назвал число москвичей, получивших современные квартиры – более 18 с половиной тысяч. Темпы строительства растут: на стадии возведения и проектирования находятся около 50 новостроек.

В жилых кварталах активно развивается социальная инфраструктура. К примеру, на улице Правды скоро откроется большой учебный корпус на 200 школьных и 200 дошкольных мест.