Путин обсудил с Эрдоганом торговое сотрудничество

Президенты России и Турции обсудили по телефону повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. О разговоре Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана сообщает сайт Кремля.

Диалог состоялся в продолжение беседы в Казани 23 октября. Были предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки и несколько международных тем.

В свою очередь, Эрдоган по итогам общения с Путиным заявил, что Турция нацелена на расширение объёмов торговли с Россией, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган предложил "Росатому" построить ещё одну атомную электростанцию в Турции. Она может появиться на площадке "Синоп", расположенной на черноморском побережье.