Гадалка выманила у 45-летней москвички 280 тысяч рублей

В Москве гадалка обманула 45-летнюю женщину и выманила у неё 280 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Всё случилось по известному сценарию. Познакомившись с москвичкой на одном из сайтов, злоумышленница представилась тёмным магом и тарологом. Три месяца она убеждала жертву в том, что решит её личные и финансовые проблемы.

После того, как гадалка сообщила москвичке, что на неё наложена порча, напуганная женщина перевела на карту, которую заранее подготовил сожитель обвиняемой, более 280 тысяч рублей.

После обращения пострадавшей в полицию оперативникам удалось задержать 33-летнюю женщину и её 30-летнего сожителя. Им предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в крупном размере".