Часть пассажиров загоревшегося в Турции SSJ-100 покинула аэропорт

Часть пассажиров загоревшегося в Анталье SSJ-100 благополучно покинула аэропорт, остальные решили дождаться выдачи багажа. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

Генконсульство РФ в Анталье сообщило, что решён вопрос о пропуске на территорию Турции десятерых россиян, которые остались без загранпаспортов в результате пожара (https://t.me/tvc_ru/77168).

Аэропорт Антальи возобновил прием рейсов после инцидента с российским самолетом, следует из данных онлайн-табло авиаузла.