Появилось видео с места ЧП с российским самолетом в Анталье

Следственный комитет и Росавиация выясняют обстоятельства нештатной посадки российского самолёта в турецкой Анталье. Во время приземления у лайнера загорелся двигатель.

Суперджет авиакомпании "Азимут" выполнял рейс из Сочи, на борту находилось 89 пассажиров и шесть членов экипажа. По словам очевидцев, самолёт ударился о полосу, вспыхнул огонь, в салон повалил дым. Оперативно сработали экстренные службы - людей эвакуировали из лайнера по надувным трапам, никто не пострадал.

Пламя ликвидировали. В авиакомпании сообщили, что приземление происходило в сложных погодных условиях ­- дул сильный ветер, который буквально сдвинул самолет при посадке.

Аэропорт Антальи до трёх часов ночи был закрыт, сейчас все рейсы переводят в штатный режим. С пассажирами пострадавшего самолета в постоянном контакте находятся представители российского посольства.