В зоне проведения СВО российские военные продолжают продвижение вглубь обороны противника, улучшая свои тактические позиции. Десять вражеских контратак успешно отразили подразделения группировки "Центр". Только на этом участке фронта ВСУ за сутки потеряли более 380 военнослужащих.

На Красноармейском направлении сокрушительные удары по позициям ВСУ наносят расчеты РСЗО "Ураган". Залповым огнем наши артиллеристы накрыли район сосредоточения бронетехники и живой силы противника.

От получения координат до выстрела у экипажа уходит всего несколько минут, Затем быстрая смена локации и подготовка к выполнению нового боевого задания. РСЗО "Ураган" способен ликвидировать вражескую цель на расстоянии в несколько десятков километров.

На Южно-Донецком направлении расчет тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ, обеспечив плацдарм для продвижения штурмовых групп мотострелков.

Скопление живой силы на укрепленных рубежах обнаружила воздушная разведка. Получив координаты, экипаж прибыл на заданные позиции и ударил по врагу 220-миллимитровыми реактивными снарядами. Огонь корректировали в режиме реального времени с помощью беспилотника.