В Крыму показали учения добровольческих отрядов "Барс"

В Крыму показали, как проходят учения добровольческих отрядов территориальной обороны "Барс", которые совместно с правоохранительными органами выполняют задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры. Занятия по интенсивной боевой подготовке ведут инструкторы, получившие боевой опыт в ходе СВО.

Стрельба боевыми патронами из положения лежа и стоя. Различные маневры, прикрытие, отход, карусель. Добровольцев обучают так же, как контрактников.

Этот тир называется галерея. Здесь отрабатывают тактические упражнения. Сейчас действуют двойки. Первый номер стреляет и прикрывает, второй перезаряжается. Затем меняются.

Тренировки проводятся несколько раз в неделю в условиях максимально близких к боевым. Дымовая завеса, разветвленные траншеи, даже дрон над головой летает, имитируя вражескую атаку. Бойцам показывают различные виды БПЛА, учат укрываться от них и уничтожать. Практикуют и стендовую стрельбу.

Дробовик эффективен, но на дистанции до 50 метров. Так что дрон придется подпустить максимально близко, а для этого нужна выдержка, как у охотника, говорит боец с позывным "Дед".

"Барс" расшифровывается как Боевой армейский резерв страны. Добровольческие подразделения создаются по всему оперативному тылу. В Крыму – самые опытные бойцы - 10 лет назад они уже дали отпор украинским националистам.

"Костяк бригады – это ветераны ополчения еще с 2014 года, патриотичные граждане Крыма, молодёжь, юнармейцы, люди, отслужившие в армии, всем, кому не безразлична судьба Крыма и России", - отметил Сергей Здрилюк, командир 1 батальона добровольческого отряда БАРС-Крым.

Добровольцы тоже заключают контракт с Министерством обороны. Это необходимо для получения формы и оружия. Зарплата не предусмотрена, но есть все социальные гарантии, например, выплаты в случае ранений. Эти люди всегда в боевой готовности. И по тревоге в течение двух часов должны прибыть на свою позицию.

Учитывая активность противника в Черном море и значимость Крыма, угрозы вполне реальные. Добровольцы работают вместе с армией и правоохранительными органами. Обеспечивают охрану побережья, уничтожают беспилотники и готовы отразить нападение диверсантов. Их главная задача – безопасный и надежный тыл.