Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России. ПВО перехватила и сбила за минувшую ночь 23 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что восемь беспилотников уничтожено над территорией Калужской области. Семь украинских дронов сбито над Курской областью. Над Брянской областью уничтожено пять БПЛА самолетного типа, еще три - над территорией Белгородской области.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов, в свою очередь, написал в Telegram, что бойцы ПВО сбили не только 7 украинских дронов, но и 7 украинских ракет. Глава региона напомнил гражданам, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя.