Кулеба: Люди на Украине нервничают после удара России "Орешником"

Испытание российскими военными новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник" посеяло испуг и нервозность среди украинцев. В этом признался бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как заявил политик в эфире американского телеканала CNN, он не собирается скрывать, что "люди нервничают из-за этого удара".

При этом Reuters утверждает, что украинские власти допустили иностранных журналистов к обломкам ракеты "Орешник", которые якобы собрали в ангаре для изучения. Сотрудников средств массовой информации "попросили не раскрывать точное местоположение объекта из соображений безопасности".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что о планах запуска "Орешника" знал "совсем узкий круг лиц", поскольку процесс его разработки и подготовки был "абсолютно засекреченный".

Тем временем на Западе не скрывают, что напуганы новым российским оружием. Британская газета The Daily Mail публикует подробную карту с подлетным временем "Орешника" до европейских столиц: примерно 12 минут до Берлина, 16 минут — до Парижа и Лондона, чуть меньше до Брюсселя.