Бжания решил вновь баллотироваться в президенты Абхазии

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания, который уступил требованиям оппозиции об уходе в отставку, намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих досрочных выборах главы республики.

Как рассказал политик ТАСС, "в политической жизни Абхазии я буду принимать участие в обязательном порядке", его команда будет участвовать в выборах, а сам он намерен баллотироваться в президенты.

Бжания выразил убежденность в том, что "политическое устройство республики должно быть таким, каким оно является", несмотря на то, что оппозиционеры "хотят какую-то тему показать людям как реформаторы". Однако экс-президент поставил под сомнение то, что в оппозиции есть люди, способные обосновать необходимость проведения конституционной реформы и провести ее.

Случившееся в стране за последние дни — массовые протесты, повлекшие отставку президента и главы правительства — Бжания расценил как цепочку явлений, которые нанесли серьезный имиджевый урон Абхазии. Противостояние между официальной властью и оппозицией он назвал никому не нужным, однако порадовался тому, что "до точки невозврата ситуация не дошла".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя события в Абхазии, подчеркивал, что "мы, конечно, выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в республике и хотели бы, чтобы эта ситуация оставалась в абсолютно конституционном русле".

Массовые беспорядки в Абхазии вспыхнули на фоне планов парламента по ратификации соглашения об инвестициях с Россией. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у здания заксобрания. К этому оппозиционные политики присовокупили требование об отставке президента Абхазии Аслана Бжании, но сначала политик ответил резким отказом.