В Литве разбился грузовой самолет DHL

Грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL потерпел крушение недалеко от аэропорта Вильнюса в Литве.

Самолет вылетел из Лейпцига, следует из данных портала FlightAware. По неизвестным пока причинам машина упала на двухэтажный жилой дом на улице Жирню и загорелась. Были ли в нем люди, неизвестно, сообщил в эфире национального радио LRT представитель аэропорта Марюс Зелянюс.

В самолете находились два пилота и два сотрудника компании. Одного из пилотов удалось спасти. Подробности ЧП выясняются.