Военная часть в Чугуеве Харьковской области стала целью удара ВС России поздним вечером 24 ноября. В этой части инструкторы НАТО обучали украинских военных обращению с западной артиллерией, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Лебедев уточнил, что взрыв прогремел в районе военной части А-1310 в 21.30. После взрыва в сторону части поехало много "скорых", детали пока уточняются. Попали ли под удар инструкторы НАТО – пока не известно.

Еще один удар был нанесен по району детского лагеря и кемпинга в Харьковской области. Там дислоцируются ВСУ и иностранные наемники. По данным Лебедева, взрыв прогремел возле Чугуева около 21.15. Целью стал детский лагерь "Орленок", в котором разместились ВСУ, и кемпинг, в котором замечены ВСУ и иностранные наемники латинского происхождения, передает РИА Новости.