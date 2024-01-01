Вооруженные силы Украины потеряли в зоне ответственности группировки войск "Север" около 65 тысяч военных убитыми и ранеными с мая 2024 года. Такие цифры в понедельник, 25 ноября, приводит ТАСС, основываясь на ежедневных сводках Министерства обороны России.

С началом действий группировки "Север" в Харьковской области возросли украинские потери в зоне ответственности группировки "Запад". Она действует на смежных с "Севером" направлениях, в частности, на купянском.

С середины мая 2024 года еженедельные потери ВСУ в зоне группировки "Запад" не опускались ниже 2,5 тысячи человек за неделю, отмечает агентство.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что ежедневно украинская армия теряет 1,5—1,8 тысячи человек из-за "кривляний" украинских политиков, а "режим политических некрофилов" хочет набрать еще украинцев на убой.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что представители Вооруженных сил Украины (ВСУ), блокированные российскими военными в Курской области, не отдают себе отчета в том, в каком плачевном положении оказались — "они в окружении".