Президента Румынии выберут во втором туре

Независимый кандидат Кэлин Джорджеску лидирует на выборах президента Румынии после подсчета 98,66% бюллетеней по состоянию на утро понедельника, 25 ноября.

Как сообщает Agence France-Presse, Джорджеску набирает 22,59% голосов, у премьер-министра Румынии Марчела Чолаку – 19,55% голосов, у кандидата от националистического "Альянса за объединение румын" Джордже Симиона — 13,94% голосов.

Отдельно считают бюллетени в рамках зарубежного голосования. Обработано 27%, лидирует также Джорджеску с 32,44%.

Поскольку ни один претендент не смог преодолеть барьер в 50% голосов избирателей, президента Румынии определят во втором туре. Ожидается, что он состоится 8 декабря.

Ранее один из кандидатов в президенты Румынии, действующий глава кабмина Марчел Чолаку заявил, что страна станет полноправным членом Шенгенской зоны с 1 января 2025 года.

Между тем директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО Вячеслав Сутырин рассказал, каковы шансы вхождения "в состав Великой Румынии" Молдавии. Он напомнил, что такие попытки предпринимаются начиная с конца 80-х годов.