Собянин рассказал об итогах благоустройства в Зеленограде

В 2024 году власти Москвы продолжили благоустройство городских округов. В Зеленограде воплотили в жизнь два масштабных проекта. Об этом в понедельник, 25 ноября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

В районе Матушкино привели в порядок территорию у пруда "Быково болото" и в его окрестностях. Сделали новые и обновили существующие зоны отдыха. Теперь здесь можно с удовольствием провести досуг на удобных парковых диванах и качелях, смотря на водную гладь. Прогулки вокруг пруда тоже стали комфортнее – старое покрытие дорожек заменили на деревянный настил, установили поручни. Обновили детское игровое пространство. Теперь здесь есть качели и большой современный комплекс-замок с веревочными переходами, лазалками и горкой. Спортивные площадки объединили в тематический кластер. Оборудовали современный скейтпарк с разнообразными элементами для выполнения трюков на скейте или самокате.

Важной частью проекта стала реабилитация пруда.

Специалисты "Мосводостока" извлекли из "Быкова болота" более 2,5 тысячи кубометров ила. Отремонтировали разрушенные участки береговой полосы. Сделали две зоны биоплато, где высадили порядка тысячи различных водных растений – они не только украшают пруд, но и снижают риск цветения воды.

Второй проект создания качественного общественного пространства у водоема – благоустройство территории возле Школьного озера в Силино.

Здесь круглый год кипит жизнь. Летом жители Зеленограда приходят сюда искупаться, позагорать, полюбоваться живописным водоемом, погулять с питомцами и устроить семейный пикник. А зимой это прекрасное место для променада и прогулки на лыжах в прилегающем лесопарке. В рамках проекта привели в порядок мост через плотину, расширив его, и увеличили количество дорожек для неспешных прогулок. Пляж очистили и оборудовали лежаками разных форм. Теперь здесь есть все необходимое для комфортного отдыха, включая раздевалки, кафе, помещения для спасателей и медиков. Передохнуть во время прогулки, перекусить или почитать книгу можно на необычных круглых лавочках, на крытых качелях-скамьях, в беседках или на удобных деревянных скамьях. Привели в порядок спортивные площадки. Обновили сцену для проведения мероприятий под открытым небом.

Благодаря благоустройству популярные места отдыха зеленоградцев стали более комфортными и уютными, резюмировал Сергей Собянин.

Столичные власти продолжают работать и по целому комплексу других направлений. Сергей Собянин рассказал, что завершается строительство второго вестибюля станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро — там уже выполнили архитектурную отделку. Подходит к концу также реконструкция восточного вестибюля станции "Каширская" БКЛ.

Продолжается реконструкция терапевтического корпуса Филатовской больницы, который был построен в 1985 году. Шестиэтажное здание будет полностью модернизировано и оформлено в едином стиле с флагманским центром экстренной помощи. Заместитель директора дирекции развития объектов здравоохранения Москвы Дмитрий Дементьев подчеркнул, что очень важно обеспечить комфорт больных.