Раскрыты возможные темы послания Путина

Жилищный вопрос, меры поддержки многодетных семей, экономика и поддержка бизнеса могут быть отражены в послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

"Вопросы бедности также обычно затрагиваются в посланиях", - сообщила РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.

Кроме того, Путин точно не обделит вниманием тему усиления БРИКС и новых параметров финансово-экономических отношений. Не исключено, что будет что-то сказано про образование.

Путин ежегодно обращается с посланием к Федеральному Собранию, чтобы обозначить приоритеты для страны во внутренней и внешней политике. Традиционно послание оглашают в конце зимы или весной. В Кремле сообщили, что следующее выступление Путина пройдет в 2025 году.