Появились подробности ЧП в аэропорту турецкой Антальи

Следственный комитет России проводит проверку по факту аварии в аэропорту турецкой Антальи. В результате жесткой посадки самолет, который летел из Сочи, ударился о полосу и загорелся. Дым проник в салон. Пассажирам пришлось пережить несколько страшных мгновений, прежде чем их эвакуировали по надувным трапам. Пострадавших нет. В авиакомпании сообщили, что в момент приземления дул сильный ветер.

Это первые секунды после приземления Suhoi-Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут" в аэропорту Антальи. Самолет загорелся прямо на взлетно-посадочной полосе. На борту сразу же произошло сильное задымление и началась паника.

Через несколько минут на место прибыли пожарные расчёты. К тому моменту экипаж самолета уже объявил эвакуацию. Пассажиры покидали борт по надувным трапам. Некоторые даже забирали с собой сумки, рюкзаки, пакеты. И виной всему, вероятно, шоковое состояние.

По предварительной информации, всего в самолете находились 95 человек, среди них 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Погибших и пострадавших нет.

После происшествия многие люди оставались в одном из терминалов аэропорта. Там они ожидали, когда им вернут багаж. Через восемь часов вещи все-таки отдали. По словам пассажиров, за это время турецкая сторона покормила их бургерами из фастфуда и разместила в одном из кафе, чтобы люди могли хотя бы немного отдохнуть.

По предварительной информации, причиной возгорания стала жесткая посадка. В момент приземления в аэропорту были сложные метеоусловия - дул порывистый ветер. Вероятно, борт мог жестко коснуться взлетно-посадочной полосы, что и привело к пожару. Сейчас Росавиация и Следственный комитет России проводят проверки.