Информация о ходе СВО. Российские войска прорвали оборону неонацистов севернее Купянска. Поступают сообщения, что наши бойцы форсировали реку Оскол и заходят в тылы к противнику. Также значительное продвижение - к северу от Курахова и на Времевском направлении в Запорожской области. Горит натовская техника и в курском приграничье.

После захода на цель экипаж многофункционального истребителя - бомбардировщика Су-34 сбрасывает авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Вскоре авианаводчик передает: уничтожено подразделение ВСУ и автомобильная техника противника в приграничном районе Курской области.

На земле к работе готовятся операторы FPV-дронов разведчиков - десантников. Теперь большинство БПЛА неуязвимы для средств РЭБ противника. Используются либо "птицы" с подключением по оптоволоконному кабелю, либо дроны со специальным блоком наведения. И вот - филигранно точное попадание прямо в блиндаж боевиков.

На Южно-Донецком направлении работает тяжелая огнеметная система "Солнцепек". 220-миллиметровыми реактивными снарядами уничтожены живая сила и техника националистов. Самые мощные укрепления противника не устоят против реактивной системы залпового огня "Ураган".

Расчеты РСЗО нанесли удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении. В Запорожской области артиллеристы группировки "Днепр" поразили замаскированный минометный расчет ВСУ. Огонь вели ночью с помощью 152-миллиметровой самоходной гаубицы "Акация".

За сутки подразделения группировки "Днепр нанесли поражением формированиям ВСУ в районах Херсона, Малой Токмачки, Кременского, Велетенского и Понятовки. ВСУ потеряли 30 военнослужащих.