Оппозиция попыталась сорвать работу депутатов в Грузии

В Тбилиси сегодня первое заседание парламента нового созыва. Большинство мандатов по итогам выборов получила правящая партия "Грузинская мечта".

Оппозиция пытается сорвать работу депутатов. Сотни противников власти собрались утром у законодательного собрания. Некоторые провели там всю ночь.

Акция началась еще накануне. Участники вышли на улицы с флагами Евросоюза и НАТО в руках. В какой-то момент демонстранты попытались прорваться к зданию на машинах. Полиция преградила им путь. Вспыхнули потасовки.

Митинг затянулся до позднего вечера. Некоторые активисты установили на площади палатки и остались ночевать.