В Москве стартовал Всероссийский съезд кардиологов

Новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний, последние разработки в области кардиохирургии обсуждают в эти дни в Москве. В столице стартовал 30-й Всероссийский съезд кардиологов.

Участвуют не только отечественные специалисты. В этом году формат юбилейного мероприятия значительно шире. В Бакулевском центре пройдет также профильная международная конференция, на которую приглашены врачи и эксперты из США, Британии, Германии, Сербии.

Одна из главных целей - обмен опытом. Для гостей и участников проведут мастер - классы с демонстрацией современных методик лечения и диагностики патологий сердца и сосудов.