Ответственность Киева за диверсию на "Северных потоках" очевидна. Украина должна выплатить Германии компенсацию за подрыв газопроводов, потребовало немецкое движение Stoppt die Sanktionen.

В заявлении общественности утверждается, что произошедшее является целенаправленной атакой на Германию и ее экономику. Украина должна нести полную ответственность за причиненный ущерб - как физический, так и упущенную выгоду, подчеркивается в документе.

Движение призывает власти Германии прекратить поддержку Украины – по крайней мере, до тех пор, пока Киев не ответит за теракт. Диверсия против "Северных потоков" должна быть немедленно и полностью компенсирована, оправдания не принимаются, приводит содержание документа ТАСС.