Германия потребовала от Киева компенсацию за подрыв "Северных потоков"

Ответственность Киева за диверсию на "Северных потоках" очевидна. Украина должна выплатить Германии компенсацию за подрыв газопроводов, потребовало немецкое движение Stoppt die Sanktionen.

В заявлении общественности утверждается, что произошедшее является целенаправленной атакой на Германию и ее экономику. Украина должна нести полную ответственность за причиненный ущерб - как физический, так и упущенную выгоду, подчеркивается в документе.

Движение призывает власти Германии прекратить поддержку Украины – по крайней мере, до тех пор, пока Киев не ответит за теракт. Диверсия против "Северных потоков" должна быть немедленно и полностью компенсирована, оправдания не принимаются, приводит содержание документа ТАСС.