Собянин: Научные команды медорганизаций подали рекордное число заявок на гранты

На городскую грантовую программу, поддерживающую научные разработки в медицине, от научных команд столичных клиник в этом году поступили рекордные 217 заявок. Что в полтора с лишним раза больше, чем в предыдущем.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, увеличилось количество исследовательских направлений. Появились новые сферы, такие как медицинская генетика, спортивная медицина и эндокринология.

Большинство представленных проектов основано на 3D-биопринтинге и других современных технологиях. Они направлены на решение сложных задач в кардиологии, онкологии, психиатрии и других областях медицины.