В Ленобласти пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

В Ленинградской области 11 человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком.

ДТП произошло в поселке Новоселье Ломоносовского района. Рейсовый автобус №181 въехал сзади в припаркованную у обочины фуру. За рулем пассажирского транспорта находился водитель - гражданин одного из государств Центральной Азии, сообщили в региональном главке МВД.

В результате аварии пострадали пять детей и шестеро взрослых, включая беременную женщину. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Обстоятельства столкновения автобуса с грузовиком устанавливаются, организована проверка.