Членам НАТО следует принять Украину в свои ряды, руководствуясь опытом холодной войны. С таким заявлением выступил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью Times of Malta.

Как подчеркнул украинский политик, в эпоху холодной войны ФРГ все же стала членом Североатлантического альянса, невзирая на возражения со стороны Советского Союза.

Порошенко призвал "извлечь уроки из этого опыта и повторить его еще раз сейчас" в отношении Украины. Экс-президент заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп должен добиться приглашения в НАТО для Украины, ведь это условие заморозки конфликта с Россией.

Ранее источники рассказали, что гарантии безопасности, которые киевский режим считает основными для себя в мирном процессе, — это членство в НАТО и поставка Западом вооружений. При этом действующие члены альянса не горят желанием приглашать в блок страну, ведущую активные боевые действия.

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский при этом заявлял, что Украина просит приглашение в НАТО, а не немедленное членство в этом военно-политическом блоке. По его утверждению, речь идет лишь о том, чтобы обеспечить "геополитическую ясность для Украины и всей Европы".