Штраф за езду без ОСАГО может вырасти в несколько раз

Государственная дума России задумала в несколько раз увеличить максимальный штраф за управление транспортным средством без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) – с 800 до 5 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 25 ноября, пишет "Коммерсантъ".

По информации издания, указанную инициативу уже поддержало федеральное правительство, Министерство внутренних дел и участники рынка. Если эта задумка будет воплощена в жизнь, повышение штрафов произойдет впервые более чем за 20 лет существования института ОСАГО.

При этом, как подчеркивает "Коммерсантъ", величина штрафа за езду без ОСАГО будет лишь немного не дотягивать до средней стоимости полиса (в настоящее время она составляет около 7,65 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что с 1 октября в форме извещения о ДТП появился QR-код со ссылкой на специальную страницу на портале "Госуслуг" с описанием порядка оформления аварии по европротоколу (без участия Госавтоинспекции).

При этом уже в 2025 году на портале "Госуслуги" могут появиться напоминания о сроках действия полиса ОСАГО. Специалисты отметили, что страховщики не всегда напоминают клиентам об окончании срока полиса, особенно если клиент неоднократно бывал в ДТП.