План Байдена по Украине назвали "идиотизмом"

План Джо Байдена поставить Украине ракеты JASSM осудил ирландский журналист Чей Боуз. На своей странице в соцсети X Боуз назвал план мести Байдена "идиотизмом", который все более очевидно проявляется в действиях уходящего президента США.

О том, что в США близки к соглашению о поставке Украине крылатых дальнобойных ракет класса "воздух — земля" JASSM сообщило на прошлой неделе агентство Reuters. Ссылаясь на свои источники, агентство отмечало, что окончательного решения на этот счет еще не принято.

Чей Боуз, в свою очередь, пишет, что не решено лишь, какую именно модификацию ракеты Вашингтон поставит Киеву. По данным журналиста, речь может идти о варианте JASSM с радиусом действия до 900 километров.