Госдеп оплатил "сеансы плача" для шокированных победой Трампа сотрудников

Госсекретарю США Энтони Блинкену придется объяснить американцам смысл проведения "сеансов плача" для сотрудников внешнеполитического ведомства. Они стали массово обращаться к помощи психологов после победы Дональда Трампа на президентских выборах. С требованием объяснений обратился к Блинкену член Палаты представителей Конгресса США Даррелл Исса.

Как сообщает Fox News, Исса выразил обеспокоенность тем, что госдеп обслуживает сотрудников, которые лично опустошены нормальным функционированием американской демократии. Ведомство предоставляет им консультации по вопросам психического здоровья, которые оплачиваются правительством. При этом все их переживания сводятся к тому, что Камала Харрис не была избрана президентом страны.

Исса признал при этом, что здоровье сотрудников Госдепа важно. И все же он потребовал отчитаться о том, сколько сеансов уже проведено и сколько еще запланировано. А также попросил уточнить, во сколько такая психотерапия обходится бюджету.