Подробности крушения грузового самолета DHL в Вильнюсе

Упавший в Вильнюсе грузовой самолет упал не на дом, как сообщалось ранее, а рядом с ним.

В двухэтажном здании начался пожар, были эвакуированы 12 человек, сообщил глава Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас. Никто из них не пострадал.

Погиб один человек, находившийся на борту. Два члена экипажа госпитализированы. Еще одного человека сейчас ищут.

"Из кабины разбившегося самолета спасатели подняли двух пилотов, оба они живы. Один из пилотов находится в тяжелом состоянии", - рассказал генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

Самолет Boeing 737 немецкой компании по перевозкам DHL потерпел крушение на улице Жирню недалеко от аэропорта Вильнюса в Литве. Официально о причинах ЧП не сообщалось, но СМИ пишут, что причиной крушения мог стать взрыв аккумуляторов, которые перевозил лайнер.