Министр транспорта Ростовской области и его заместитель задержаны

Заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко задержаны. Об этом в понедельник, 25 ноября, рассказал заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.

Тюрин подчеркнул, что областной Минтранс, несмотря на случившееся, продолжает работу в обычном режиме. Власти области оказывают содействие правоохранительным органам, цитирует чиновника РИА Новости.

Причину задержания политиков Тюрин не уточнил. Источники в региональном силовом ведомстве утверждают, что их задержали с поличным при получении взятки. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее под следствие за взяточничество угодил бывший исполняющий обязанности заместителя главы Севастополя Евгений Горлов. Увольняя своего зама, губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил сожаление в связи с тем, что "есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание".