Госдеп заявил о страхе Китая из-за сближения России с КНДР

Сближение России и КНДР невыгодно Китаю. Такое заявление сделал в воскресенье, 24 ноября, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

Как пишет The Guardian, американский политик уверяет, что усиливающаяся координация действий между Пхеньяном и Москвой нервирует Китай, хотя официальные китайские лица и не выступали с прямой критикой на этот счет.

Кэмпбелл отметил, что также укрепление сотрудничества России и КНДР может стать поводом для усиления связей Соединенных Штатов с Южной Кореей и Японией в стремлении этих государств ограничить влияние Пекина в Восточной Азии.

Однако эту информацию не подтверждают власти КНР. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь подчеркивал, что развитие двусторонних отношений между КНДР и Россией — их собственное дело как суверенных государств.

Между тем российский лидер Владимир Путин преподнес в дар зоопарку Пхеньяна свыше 70 различных животных. Глава Минприроды Александр Козлов отметил, что в межгосударственных отношениях животные исторически занимали важное место — их дарили в знак поддержки, доброты, заботы.