В России возник дефицит вакцин от бешенства

Россияне пожаловались на нехватку вакцины от бешенства.

О дефиците сообщили жители Санкт-Петербурга, Омска и Краснодара. На днях в кубанской столице мужчина не смог получить прививку ни в одной из клиник города после укуса бездомной кошки. Другой пострадавшей от укуса бездомной собаки пришлось ехать из Благовещенска в Хабаровск, передает Amur.life.

В министерстве здравоохранения Амурской области сообщили, что дефицит вакцины против бешенства связан с ограниченным выпуском заводом-производителем. Вопрос в настоящее время решается.

Ранее сообщалось о дефиците в российских регионах физраствора (хлорид натрия) и антирезусного иммуноглобулина. Оба препарата входят перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Основная причина дефицита – проблемы с производством и поставками.