ВС России вступили в бой за крупнейший укрепрайон ВСУ в Часов Яре

ВС России ступили в бой на территории огнеупорного комбината в Часов Яре в Донецкой народной республике. Как сообщили в силовых структурах агентству ТАСС, это крупнейший укрепленный район ВСУ в городе.

По данным силовиков, российские штурмовики сейчас обходят комбинат, чтобы взять объект в клещи. Бои идут и на территории предприятия.

Логистика ВСУ в Часов Яре и его окрестностях сильно усложнена: российские военные бьют по трассам и второстепенным дорогам. Ранее стало известно о бегстве боевиков ВСУ со своих позиций у Великой Новоселки в ДНР. Подчеркивалось при этом, что позиции украинских военных в населенном пункте хорошо укреплены.